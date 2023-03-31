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Оновлено

Прем'єр Іспанії Санчес закликав Сі Цзіньпіна поговорити із Зеленським

31 березня, 2023 п'ятниця
15:00
Світ прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес

Під час візиту до Пекіна прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його країна підтримує формулу миру, запропоновану Україною та закликав китайського лідера поспілкуватися з українським президентом

Про це повідомляє іспанське видання Reuters.

Іспанський прем'єр-міністр прибув до Пекіна 31 березня. Під час пресконференції за підсумками зустрічі із Сі Цзіньпіном, Педро Санчес повідомив, що підтримав формулу миру, запропоновану Україною.

"Я вважаю, що це план, який закладає основи міцного миру в Україні та повністю відповідає Статуту Організації Об'єднаних Націй та її принципам, порушеним Путіним своїм вторгненням", - сказав Санчес.

Що саме китайський лідер відповів на ці слова - Санчес не повідомив. Проте прем'єр-міністр зазначив, що закликав лідера КНР поговорити із Володимиром Зеленським.

Видання El País писало, що Педро Санчес вважає свій візит до Пекіна можливістю переконати Китай зайняти більш проєвропейську сторону, а саме у питанні війни Росії проти України.

За даними видання, офіційний Мадрид вважає роль Китаю та зокрема позицію Сі Цзіньпіна вирішальними у встановленні миру. Під час зустрічі із лідером КНР, Педро Санчес, імовірно, намагався його переконати, що мирний план повинен демонструвати підтримку України, інакше він буде безрезультатним.

"У нас багато очікувань, ми вважаємо, що ця зустріч із Сі Цзіньпіном дуже важлива", - заявляв прем'єр у літаку на шляху до Китаю.

Окрім того, повідомляється, що Санчес сподівався отримати від Сі Цзіньпіна запевнення про те, що Китай не передаватиме Росії зброю.

  • Напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай опублікував своє бачення того, як завершити війну. Пекін запропонував свій "мирний план".
  • Про імовірний візит прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса до Китаю стало відомо минулого тижня. Зазначалося, що війна Росії проти України буде на порядку денному в розмові посадовців.
  • 24 березня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що світ повинен прислухатися до голосу Китаю, щоб припинити війну Росії проти України.
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Іспанія
війна з Росією
Сі Цзиньпін
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