Прем'єр Іспанії Санчес закликав Сі Цзіньпіна поговорити із Зеленським

Про це повідомляє іспанське видання Reuters.

Іспанський прем'єр-міністр прибув до Пекіна 31 березня. Під час пресконференції за підсумками зустрічі із Сі Цзіньпіном, Педро Санчес повідомив, що підтримав формулу миру, запропоновану Україною.

"Я вважаю, що це план, який закладає основи міцного миру в Україні та повністю відповідає Статуту Організації Об'єднаних Націй та її принципам, порушеним Путіним своїм вторгненням", - сказав Санчес.

Що саме китайський лідер відповів на ці слова - Санчес не повідомив. Проте прем'єр-міністр зазначив, що закликав лідера КНР поговорити із Володимиром Зеленським.

Видання El País писало, що Педро Санчес вважає свій візит до Пекіна можливістю переконати Китай зайняти більш проєвропейську сторону, а саме у питанні війни Росії проти України.

За даними видання, офіційний Мадрид вважає роль Китаю та зокрема позицію Сі Цзіньпіна вирішальними у встановленні миру. Під час зустрічі із лідером КНР, Педро Санчес, імовірно, намагався його переконати, що мирний план повинен демонструвати підтримку України, інакше він буде безрезультатним.

"У нас багато очікувань, ми вважаємо, що ця зустріч із Сі Цзіньпіном дуже важлива", - заявляв прем'єр у літаку на шляху до Китаю.

Окрім того, повідомляється, що Санчес сподівався отримати від Сі Цзіньпіна запевнення про те, що Китай не передаватиме Росії зброю.