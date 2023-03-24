Прем'єр Іспанії Санчес закликав "прислухатися до Китаю", щоб припинити війну в Україні

Про це пише Reuters.

"Китай є глобальним гравцем, тому, очевидно, ми повинні прислухатися до його голосу, щоб зрозуміти, чи зможемо ми всі разом покласти край цій війні і чи зможе Україна відновити свою територіальну цілісність", - заявив Санчес на пресконференції в Брюсселі після засідання Європейської Ради.