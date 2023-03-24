Прем'єр Іспанії Санчес закликав "прислухатися до Китаю", щоб припинити війну в Україні
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що світ повинен прислухатися до голосу Китаю, щоб припинити війну Росії проти України
Про це пише Reuters.
"Китай є глобальним гравцем, тому, очевидно, ми повинні прислухатися до його голосу, щоб зрозуміти, чи зможемо ми всі разом покласти край цій війні і чи зможе Україна відновити свою територіальну цілісність", - заявив Санчес на пресконференції в Брюсселі після засідання Європейської Ради.
- Нагадаємо, під річницю початку повномасштабної війни Китай опублікував своє бачення того, як завершити війну між Росією та Україною.
- Минулого дня повідомлялося, що прем'єр-міністр Іспанії наступного тижня має відвідати Китай, зазначається, що розмова про Україну буде на порядку денному
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