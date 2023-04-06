Макрон і Сі Цзіньпін зустрілись у Китаї
Президента Франції Емманюеля Макрона в четвер, 6 квітня, прийняв у Пекіні його китайський колега Сі Цзіньпін. Французький лідер прибув до Китаю днем раніше
Про це пише Ouest France.
"Сі Цзіньпін привітав Макрона на величезній червоній доріжці перед тим, як на площі Тяньаньмень зазвучала Марсельєза (гімн Франції, - ред.), - зазначає видання.
"Я знаю, що можу розраховувати на вас, аби привести Росію до тями і щоби всі сіли за стіл переговорів", - звернувся Макрон до Сі.
Також французький лідер хоче поговорити зі своїм китайським колегою про бізнес, клімат, біорізноманіття та продовольчу безпеку.
Нагадаємо, що 6 квітня Емманюель Макрон та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибули у Китай, де на зустрічі з Сі Цзіньпіном говоритимуть, зокрема, і про Україну.
- 5 квітня Макрон та президент США Джо Байден під час телефонної розмови домовилися спробувати залучити Китай до закінчення війни в Україні.
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