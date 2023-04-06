Макрон і Сі Цзіньпін зустрілись у Китаї

Про це пише Ouest France.

"Сі Цзіньпін привітав Макрона на величезній червоній доріжці перед тим, як на площі Тяньаньмень зазвучала Марсельєза (гімн Франції, - ред.), - зазначає видання.

"Я знаю, що можу розраховувати на вас, аби привести Росію до тями і щоби всі сіли за стіл переговорів", - звернувся Макрон до Сі.

Також французький лідер хоче поговорити зі своїм китайським колегою про бізнес, клімат, біорізноманіття та продовольчу безпеку.

Нагадаємо, що 6 квітня Емманюель Макрон та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибули у Китай, де на зустрічі з Сі Цзіньпіном говоритимуть, зокрема, і про Україну.