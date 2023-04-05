Макрон та Байден хочуть залучити Китай для закінчення війни в Україні

Про це пише Reuters, посилаючись на Єлисейський палац.

Розмова відбулася перед дводенними відвідинами Макроном Китаю.

"Лідери двох країн відзначили свою спільну готовність залучити Китай до прискорення завершення війни в Україні та взяти участь у розбудові сталого миру в регіоні", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що глави держав сподіваються на сприяння Китаю зусиллям солідарності між глобальною Північчю і Півднем, а також розробці спільного порядку денного щодо боротьби зі зміною клімату та збереження біорізноманіття.