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Війна з Росією: хроніка
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Головна Світ Макрон та Байден хочуть залучити Китай для закінчення війни в Україні

Макрон та Байден хочуть залучити Китай для закінчення війни в Україні

5 квітня, 2023 середа
10:45
Світ Макрон та Байден

Президент Франції Емманюель Макрон та президент США Джо Байден під час телефонної розмови домовилися спробувати залучити Китай до закінчення війни в Україні

Про це пише Reuters, посилаючись на Єлисейський палац.

Розмова відбулася перед дводенними відвідинами Макроном Китаю.

"Лідери двох країн відзначили свою спільну готовність залучити Китай до прискорення завершення війни в Україні та взяти участь у розбудові сталого миру в регіоні", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що глави держав сподіваються на сприяння Китаю зусиллям солідарності між глобальною Північчю і Півднем, а також розробці спільного порядку денного щодо боротьби зі зміною клімату та збереження біорізноманіття.

  • Президент Франції Емманюель Макрон та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом відвідають Китай, аби представити "єдиний європейський голос".
Китай
Джо Байден
війна з Росією
Еммануель Макрон
Світ про Україну
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