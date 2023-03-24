Президент Франції поїде до Китаю разом із головою Єврокомісії

Про це Емманюель Макрон заявив на пресконференції в Брюсселі після завершення саміту Євросоюзу, передає Інтерфакс.

"Я запропонував главі фон дер Ляєн супроводжувати мене частину візиту, щоб представити Пекіну єдиний (європейський) голос", - сказав президент.

Раніше повідомлялося, що Макрон відправиться в тривалу поїздку, яка планувалася вже давно, до Китаю 4 квітня. Зокрема він закликав колег докласти максимальних зусиль, аби Китай не підтримував вторгнення Росії. Для цього він і їде до КНР.