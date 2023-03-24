Президент Франції поїде до Китаю разом із головою Єврокомісії
Президент Франції Емманюель Макрон та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом відвідають Китай, аби представити "єдиний європейський голос"
Про це Емманюель Макрон заявив на пресконференції в Брюсселі після завершення саміту Євросоюзу, передає Інтерфакс.
"Я запропонував главі фон дер Ляєн супроводжувати мене частину візиту, щоб представити Пекіну єдиний (європейський) голос", - сказав президент.
Раніше повідомлялося, що Макрон відправиться в тривалу поїздку, яка планувалася вже давно, до Китаю 4 квітня. Зокрема він закликав колег докласти максимальних зусиль, аби Китай не підтримував вторгнення Росії. Для цього він і їде до КНР.
- Нагадаємо, під річницю початку повномасштабної війни Китай опублікував своє бачення того, як завершити війну між Росією та Україною.
- 20 березня в Москві відбулася зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним, яка тривала 4,5 години.
- 21 березня Сі Цзіньпін на зустрічі у Кремлі з Путіним заявив, що "конфлікти зрештою мають вирішуватися шляхом діалогу та переговорів", коментуючи війну в Україні.
- У Bloomberg із посиланням на дані джерел ствердили: посадовці США стурбовані, що Китай може спробувати запевнити деякі країни в небажанні Вашингтона миру в Україні і нав'язати їм свій "мирний план".
- Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес наступного тижня має відвідати Китай, зазначається, що розмова про Україну буде на порядку денному.
- Також повідомлялося, що президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва під час візиту до КНР запропонує "клуб миру" з Китаєм для посередництва в припиненні війни РФ проти України.
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