Президент Бразилії під час візиту до Китаю запропонує створити "клуб миру" для припинення війни РФ із Україною, - FT
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва під час візиту до КНР запропонує "клуб миру" з Китаєм для посередництва в припиненні війни РФ проти України
Про це пишуть у Financial Times.
Зазначається, що президент Бразилії прагне відновити дипломатичний вплив своєї країни після відносної ізоляції попереднього уряду Жаїра Болсонару, але опирається підтримці західних країн. Тож Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонує "клуб миру" з Китаєм для посередництва в припиненні війни РФ проти України під час його поїздки до Пекіна цього тижня.
"Ми дуже зацікавлені в сприянні або допомозі створити якусь зустріч, яка б призвела до мирного процесу", - сказав Мауро Вієйра, міністр закордонних справ Бразилії, в інтерв’ю Financial Times. "Президент стільки разів казав, що він багато чує про війну, але дуже мало слів про мир. Його цікавлять мирні розмови".
Зокрема цього року Лула заявив, що він просуватиме ідею групи країн-посередників, сказавши, що "Китаю час забруднити руки". "Я пропоную створити групу країн, які намагатимуться сісти за стіл переговорів з Україною та Росією, щоб спробувати знайти мир", - додав він.
- Нагадаємо, за даними Bloomberg, посадовці США стурбовані, що Китай може спробувати запевнити деякі країни в небажанні Вашингтона миру в Україні і нав'язати їм свій "мирний план".
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