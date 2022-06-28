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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Китай та РФ зблизились як ніколи раніше, - Столтенберг

Китай та РФ зблизились як ніколи раніше, - Столтенберг

28 червня, 2022 вiвторок
19:07
війна з Росією Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Китай та Росія зараз зблизилися як ніколи досі

Про це він сказав на публічному форумі НАТО, повідомляє ЄП.

Столтенберг заявив про зростання ворожості Китаю стосовно НАТО.

"Ми розчаровані тим, що Китай не засудив напад Росії на Україну, тим, що Китай поширює неправдиві повідомлення про НАТО, а також тим, що Китай та Росія зараз зблизилися як ніколи", - заявив він.

Генсек нагадав, що після початку вторгнення до України Китай "уперше жорстко висловився проти НАТО і проти розширення НАТО" у заяві Сі та Путіна.

"Ми не можемо припинити підтримку України лише через те, що не весь світ нас підтримує. І ми не "прокинулись" в 2022 році у питанні підтримки України", - заявив він.

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Україна
Росія
Китай
Єнс Столтенберг
НАТО
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