Китай та РФ зблизились як ніколи раніше, - Столтенберг

Про це він сказав на публічному форумі НАТО, повідомляє ЄП.

Столтенберг заявив про зростання ворожості Китаю стосовно НАТО.

"Ми розчаровані тим, що Китай не засудив напад Росії на Україну, тим, що Китай поширює неправдиві повідомлення про НАТО, а також тим, що Китай та Росія зараз зблизилися як ніколи", - заявив він.

Генсек нагадав, що після початку вторгнення до України Китай "уперше жорстко висловився проти НАТО і проти розширення НАТО" у заяві Сі та Путіна.

"Ми не можемо припинити підтримку України лише через те, що не весь світ нас підтримує. І ми не "прокинулись" в 2022 році у питанні підтримки України", - заявив він.

28 червня лідери країн Великої сімки закликали Китай натиснути на РФ з метою припинення війни проти України та виведення військ