G7 закликала Китай тиснути на РФ, щоб припинити війну в Україні

Про це йдеться у комюніке глав держав та урядів G7 за результатами саміту 26-28 червня в Німеччині, передає Укрінформ.

"Оскільки РФ веде свою невиправдану, неспровоковану та незаконну війну проти України, ми закликаємо Китай натиснути на Росію, щоб вона негайно виконала юридично зобов’язуючий наказ Міжнародного суду справедливості від 16 березня 2022 року, дотримувалася резолюцій Генеральної асамблеї ООН та припинила військову агресію – та негайно і беззастережно вивела свої війська з України", - підкреслюється у комюніке.

Велика сімка заявила про необхідність співпраці з Китаєм щодо глобальних викликів та закликала КНР робити внесок у міжнародну безпеку.

"Нагадуємо Китаю про необхідність дотримуватися принципу Статуту ООН щодо мирного врегулювання спорів і утримуватися від погроз, примусу, заходів залякування чи застосування сили", - зазначається у комюніке.

20 червня стало відомо, що в 2022 році Китай збільшив обсяги імпорту російської нафти на 55% та закуповує сировину за дисконтними цінами.

Координатор з питань стратегічних комунікацій США Джон Кірбі наголосив, що Китай продовжує співпрацю з РФ, попри війну в Україні