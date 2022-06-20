Китай збільшив імпорт російської нафти до рекордного рівня
У 2022 році Китай збільшив обсяги імпорту російської нафти на 55%та закуповує сировину за дисконтними цінами
Про це повідомляє Reuters.
За даними китайської митниці, імпорт російської нафти з початку року зріс на 55%, а у травні збільшився на чверть у порівнянні з квітнем та досягнув рекордного рівня. Завдяки цьому, Росія вийшла на перше місце з постачання нафти до Китаю та випередила Саудівську Аравію.
За підсумками травня імпорт російської нафти до КНР склав майже 8,42 млн тонн або 1,98 млн барелів на добу. Саудівська Аравія постачає 7,82 млн тонн або 1,84 млн барелів на добу.
Головною причиною зростання обсягів постачання нафти з Росії стали великі знижки на нафту. Зокрема, з дисконтом паливо купують китайські державні компанії Sinopec та Zhenhua Oil.
- 13 червня стало відомо, що за сто днів повномасштабної війни в Україні Росія отримала від продажу нафти, газу та вугілля $98 млрд.
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