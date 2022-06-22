США звинуватили Китай у підтримці РФ

Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.

За словами Кірбі, закупівля російської нафти у великих обсягах є ще одним прикладом зростаючого співробітництва між Китаєм та РФ.

"Я думаю, що це лише частина готовності Китаю продовжувати співпрацювати з Росією. І ми закликали Китай бути тут відповідальною силою і приєднатися до решти світу в засудженні того, що Росія зробила в Україні, і запровадити санкції проти РФ за це. Це також ще один приклад того, як глобальна безпека насправді взаємопов’язана. Йдеться не лише про безпеку на європейському континенті. Це пов’язано з нашими інтересами національної безпеки, а також інтересами союзників і партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні", - заявив координатор з питань стратегічних комунікацій США Джон Кірбі.

У травні цього року Китай скупив рекордну кількість російської нафти. Вони збільшили закупівлю до $7,47 млрд. Приблизно на $1 млрд більше, ніж у квітні, і вдвічі більше, ніж минулого року.

20 червня стало відомо, що в 2022 році Китай збільшив обсяги імпорту російської нафти на 55%та закуповує сировину за дисконтними цінами.

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