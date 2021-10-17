Китай таємно випробував гіперзвукову ракету, яка облетіла всю Землю, - Financial Times

Про це із посиланням на власні джерела в американській розвідці написала британська газета Financial Times, інформує Еспресо.TV.



Таким чином Китай продемонстрував "передовий космічний потенціал, заскочивши зненацька розвідку Сполучених Штатів".



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"Випробування показало, що Китай домігся вражаючого прогресу в розробці гіперзвукового зброї і просунувся в цій сфері набагато далі, ніж вважали американські офіційні особи", - наголошує видання.



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Як заявив один зі співрозмовників Financial Times, "ми поняття не маємо, як вони це зробили".





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