Китай таємно випробував гіперзвукову ракету, яка облетіла всю Землю, - Financial Times
У серпні 2021 року армія Китайської Народної Республіки провела секретне ракетне випробування, під час яких здатна нести ядерний бойовий заряд нова гіперзвукова ракета облетіла навколо всієї планети й лише після цього вразила ціль
Про це із посиланням на власні джерела в американській розвідці написала британська газета Financial Times, інформує Еспресо.TV.
Таким чином Китай продемонстрував "передовий космічний потенціал, заскочивши зненацька розвідку Сполучених Штатів".
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"Випробування показало, що Китай домігся вражаючого прогресу в розробці гіперзвукового зброї і просунувся в цій сфері набагато далі, ніж вважали американські офіційні особи", - наголошує видання.
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Як заявив один зі співрозмовників Financial Times, "ми поняття не маємо, як вони це зробили".
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