Китай відновить 15-денний безвізовий режим для громадян Сінгапуру та Бурнею

Про це інформує Reuters.

Зазначають, що безвізовий режим відновлять із середи, 26 червня. Він буде доступний для громадян Сінгапуру та Бурнею зі звичайними паспортами, які подорожують у справах, а також відвідують визначні пам'ятки, родичів і друзів. Також безвізовий режим буде доступний для тих, хто подорожує транзитом.

Агентство нагадує, що в грудні Китай скасував багато заходів, що були пов'язані із запобіганням поширенню COVID-19. Тільки у березня країна знову почала видавати туристичні візи.