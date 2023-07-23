Китай відновить 15-денний безвізовий режим для громадян Сінгапуру та Бурнею
Китай відновить 15-денний безвізовий режим для громадян Сінгапуру та Бурнею після трьох років призупинення дії віз з метою запобігання поширенню COVID-19
Про це інформує Reuters.
Зазначають, що безвізовий режим відновлять із середи, 26 червня. Він буде доступний для громадян Сінгапуру та Бурнею зі звичайними паспортами, які подорожують у справах, а також відвідують визначні пам'ятки, родичів і друзів. Також безвізовий режим буде доступний для тих, хто подорожує транзитом.
Агентство нагадує, що в грудні Китай скасував багато заходів, що були пов'язані із запобіганням поширенню COVID-19. Тільки у березня країна знову почала видавати туристичні візи.
- 20 квітня стало відомо, що з 29 квітня до Китаю можна буде потрапити за наявності тільки експрес-тесту на антиген коронавірусу.
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