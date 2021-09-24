Китай заборонив використання криптовалюти в країні

Про це повідомляє Bloomberg.

Влада вважає, що криптовалюти не є фіатними активами (не підкріплені реальною вартістю), і через це не можуть бути в обігу.

Усі транзакції, пов'язані з криптовалютою, є незаконною фінансовою діяльністю у Китаї.



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Влада КНР назвала припинення майнінгу криптовалюти ключовою умовою для зниження шкідливих викидів.

Після заяви Китаю курс BTC впав з $45 тис. приблизно до $42 тис.



