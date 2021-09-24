Китай заборонив використання криптовалюти в країні
Народний банк Китаю оголосив незаконними операції щодо криптовалют
Про це повідомляє Bloomberg.
Влада вважає, що криптовалюти не є фіатними активами (не підкріплені реальною вартістю), і через це не можуть бути в обігу.
Усі транзакції, пов'язані з криптовалютою, є незаконною фінансовою діяльністю у Китаї.
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Влада КНР назвала припинення майнінгу криптовалюти ключовою умовою для зниження шкідливих викидів.
Після заяви Китаю курс BTC впав з $45 тис. приблизно до $42 тис.
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