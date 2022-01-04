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Китай закрив місто-мільйонник через три випадки коронавірусу

4 січня, 2022 вiвторок
21:43

У Китаї локдаун запровадили у місті-мільйоннику Южоу через три безсимптомні випадки коронавірусу

Про це повідомляє Hromadske з посиланням на The Guardian.

В Южоу не працює громадський транспорт і не можна користуватися автомобілями. Усім жителям наказали залишатися вдома.

Всі магазини та розважальні заклади закрили. Працювати можуть лише критично важливі підприємства.

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  • 3 січня 2022 року у США підтвердили понад 1 млн випадків захворювання на COVID-19, що становить світовий рекорд.

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Китай
Коронавірус
локдаун
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