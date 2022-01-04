Китай закрив місто-мільйонник через три випадки коронавірусу
У Китаї локдаун запровадили у місті-мільйоннику Южоу через три безсимптомні випадки коронавірусу
Про це повідомляє Hromadske з посиланням на The Guardian.
В Южоу не працює громадський транспорт і не можна користуватися автомобілями. Усім жителям наказали залишатися вдома.
Всі магазини та розважальні заклади закрили. Працювати можуть лише критично важливі підприємства.
- 3 січня 2022 року Велика Британія вперше з початку пандемії коронавірусу перетнула позначку у 200 000 нових хворих за добу.
- 3 січня 2022 року у США підтвердили понад 1 млн випадків захворювання на COVID-19, що становить світовий рекорд.
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