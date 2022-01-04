У Великій Британії вперше зафіксували понад 200 тис. випадків COVID-19 за добу
Велика Британія вперше з початку пандемії коронавірусу перетнула позначку у 200 000 нових хворих за добу
Про це повідомляє Sky News.
Органи охорони здоров’я отримали дані про понад 218 700 позитивних тестів.
Зростання смертей не спостерігається, хоча країна реєструє надвисокі показники заражень вже понад тиждень.
Прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що цю хвилю можливо пройти без нового локдауну.
Він виключив жорстке посилення обмежень, зазначивши, що стратегія залишиться такою ж - масковий режим, дистанційна робота, та вимога COVID-сертифікату для допуску у деякі заклади підвищеного ризику.
Джонсон також анонсував щоденне тестування для працівників низки професій з 10 січня. Це нововведення буде стосуватися близько 100 тис.осіб.
- В Іспанії 29 грудня 2021 вперше за час пандемії зафіксували понад 100 тисяч випадків зараження COVID-19 за добу.
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