Іспанія вперше зафіксувала понад 100 тис. випадків коронавірусу за добу
В Іспанії вперше за час пандемії зафіксували понад 100 тисяч випадків зараженням COVID-19 за добу
Про це повідомляє El Pais.
За минулу добу 29 грудня в Іспанії зареєстровано 100 760 випадків зараження COVID-19. Це найвищий показник у державі за весь час пандемії. Також того дня 78 громадян Іспанії померли від ускладнень коронавірусу.
Захворюваність у країні досягла 1 508 випадків на 100 тис. жителів. Загалом в Іспанії було офіційно підтверджено 6 133 057 випадків зараження коронавірусом та 89 331 смерть.
"Ми перебуваємо в епідеміологічній ситуації з високим рівнем циркуляції вірусу", - заявила у середу, 29 грудня, міністерка охорони здоров’я країни Кароліна Даріас.
- У вівторок, 29 грудня, Франція зафіксувала рекордні майже 180 тис. нових заражень COVID-19 за добу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.13
Купівля 27.13Продаж 27.4
-
EUR
Купівля 30.55Продаж 31.01
- Актуальне
- Важливе