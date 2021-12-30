Іспанія вперше зафіксувала понад 100 тис. випадків коронавірусу за добу

Про це повідомляє El Pais.



За минулу добу 29 грудня в Іспанії зареєстровано 100 760 випадків зараження COVID-19. Це найвищий показник у державі за весь час пандемії. Також того дня 78 громадян Іспанії померли від ускладнень коронавірусу.



Захворюваність у країні досягла 1 508 випадків на 100 тис. жителів. Загалом в Іспанії було офіційно підтверджено 6 133 057 випадків зараження коронавірусом та 89 331 смерть.



"Ми перебуваємо в епідеміологічній ситуації з високим рівнем циркуляції вірусу", - заявила у середу, 29 грудня, міністерка охорони здоров’я країни Кароліна Даріас.

У вівторок, 29 грудня, Франція зафіксувала рекордні майже 180 тис. нових заражень COVID-19 за добу.