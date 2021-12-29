У Польщі зареєстрували рекордну смертність від COVID-19, у Франції та Британії - максимуми заражень

Про це повідомляє The Guardian.



У середу, 29 грудня, уряд Польщі повідомив, що за минулу добу в країні було зафіксовано 794 смертельні випадки, пов’язані з коронавірусом. Це найбільша кількість смертей від COVID-19 за четверту хвилю пандемії.



Заступник міністра охорони здоров’я Вальдемар Краска зазначив, що серед загиблих 600 людей не були щеплені. Середній вік решти померлих становив понад 75 років, і вони страждали на супутні хвороби: ожиріння, гіпертонію, хвороби серця чи рак.



За минулу добу Польща також зафіксувала 15 571 новий випадок коронавірусу.



Тим часом у Франції у вівторок зафіксували майже 180 тис. нових заражень COVID-19. Попередній антирекорд країна встановила у суботу, коли кількість хворих перетнула позначку 100 тис.



Новий показник 179 807 майже вдвічі перевищив попередній максимум. В середньому за останній тиждень Франція щодоби реєструвала по 87 тис. нових випадків.



На вечір вівторка у Великій Британії зареєстрували понад 138 тис. нових заражень коронавірусом, що стало новим рекордом за увесь час епідемії в країні.



В Англії, Шотландії та Уельсі разом зареєстрували 138 831 позитивний результат тестів на COVID-19. Значна частка випадків, 117 тис., припадає на найбільш густонаселену Англію, але і для Шотландії та Уельсу нові цифри стали рекордними.



За словами професора Оксфордського університету Джона Белла, останні дані свідчать, що штам "Омікрон", з яким пов'язане зростання захворюваності на коронавірус у Європі, викликає менш серйозний перебіг хвороби. Заражені, які все ж потрапляють в лікарню, залишаються там набагато менше часу. Він додав, що щоденні рекорди смертей вже "можна вважати історією".

Нагадаємо, 28 грудня у Данії зафіксували найвищий у світі рівень зараження коронавірусом - 1 612 випадків на 100 тис. людей.



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