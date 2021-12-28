У Данії зафіксували найвищий у світі рівень зараження коронавірусом - 1612 випадків на 100 тис. людей
Станом на 28 грудня Данія посіла перше місце у світі за рівнем зараження на COVID-19, фіксуючи 1612 випадків на 100 тис. людей
Про це повідомляє The Guardian.
"У понеділок (27 грудня, - ред.) країна з населенням 5,8 млн людей повідомила про новий рекорд щоденних заражень і зараз має найвищий зареєстрований рівень захворюваності вірусом у світі", - йдеться у повідомленні.
Уперше кількість випадків захворювання на COVID-19 у країні перевищила 15 тис. - медики зареєстрували 16 164 тис. випадків за добу. Ці результати отримали зі 130 686 тис. ПЛР-тестів, що означає надзвичайно високий рівень позитивних результатів - 12,4%.
Як передає видання, у Данії панівним є штам "Омікрон".
У повідомленні зазначають, що п'ять країн із найвищим рівнем захворюваності за останні сім днів були європейськими. Однак, Данія відрізняється тим, що в цій країні проводять найбільше тестів на одного жителя.
- Нагадаємо, в Австралії зафіксували рекордну кількість хворих на COVID-19 - понад 11 тис. випадків за добу.
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