У Данії зафіксували найвищий у світі рівень зараження коронавірусом - 1612 випадків на 100 тис. людей

Про це повідомляє The Guardian.



"У понеділок (27 грудня, - ред.) країна з населенням 5,8 млн людей повідомила про новий рекорд щоденних заражень і зараз має найвищий зареєстрований рівень захворюваності вірусом у світі", - йдеться у повідомленні.



Уперше кількість випадків захворювання на COVID-19 у країні перевищила 15 тис. - медики зареєстрували 16 164 тис. випадків за добу. Ці результати отримали зі 130 686 тис. ПЛР-тестів, що означає надзвичайно високий рівень позитивних результатів - 12,4%.



Як передає видання, у Данії панівним є штам "Омікрон".



У повідомленні зазначають, що п'ять країн із найвищим рівнем захворюваності за останні сім днів були європейськими. Однак, Данія відрізняється тим, що в цій країні проводять найбільше тестів на одного жителя.



Нагадаємо, в Австралії зафіксували рекордну кількість хворих на COVID-19 - понад 11 тис. випадків за добу.