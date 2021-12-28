В Австралії зафіксували рекордну кількість хворих на COVID-19 - понад 11 тис. випадків за добу

Про це повідомляє Reuters.

Упродовж доби в Австралії підтвердили 11 264 тис. нових випадки захворювання на COVID-19. Цей показник перевищив рекорд попереднього дня.

"Повідомлялося про п'ять смертей від COVID-19 (протягом останньої доби, - ред.), загальна кількість смертей з початку пандемії перевищила 2200. Влада не уточнила, чи пов'язана якась із нових смертей зі штамом "Омікрон", - йдеться у повідомленні.

Як передає видання, штам "Омікрон" поширився Австралією в той час, як влада вирішила повністю відкрити кордони для світу після численних локдаунів.

У зв'язку зі зростанням кількості випадків захворювань на коронавірус, попри те, що у країні рівень вакцинації перевищує 90%, Австралія повернулася до карантинних обмежень, зокрема обов'язкового носіння масок та реєстрації QR-кодів у громадських місцях.

"Зростання кількості випадків також призвело до обов'язкової самоізоляції для тисяч працівників у сферах гостинності, розваг та авіакомпаній - секторах, які найбільше постраждали від карантину - внаслідок чого скасовані театральні шоу, закриті ресторани та відкладені рейси", - зазначається у повідомленні.

