В Австралії зафіксували рекордну кількість хворих на COVID-19 - понад 11 тис. випадків за добу
У вівторок, 28 грудня, влада Австралії зафіксувала чергову рекордну кількість випадків захворювання на COVID-19 з початку пандемії
Про це повідомляє Reuters.
Упродовж доби в Австралії підтвердили 11 264 тис. нових випадки захворювання на COVID-19. Цей показник перевищив рекорд попереднього дня.
"Повідомлялося про п'ять смертей від COVID-19 (протягом останньої доби, - ред.), загальна кількість смертей з початку пандемії перевищила 2200. Влада не уточнила, чи пов'язана якась із нових смертей зі штамом "Омікрон", - йдеться у повідомленні.
Як передає видання, штам "Омікрон" поширився Австралією в той час, як влада вирішила повністю відкрити кордони для світу після численних локдаунів.
У зв'язку зі зростанням кількості випадків захворювань на коронавірус, попри те, що у країні рівень вакцинації перевищує 90%, Австралія повернулася до карантинних обмежень, зокрема обов'язкового носіння масок та реєстрації QR-кодів у громадських місцях.
"Зростання кількості випадків також призвело до обов'язкової самоізоляції для тисяч працівників у сферах гостинності, розваг та авіакомпаній - секторах, які найбільше постраждали від карантину - внаслідок чого скасовані театральні шоу, закриті ресторани та відкладені рейси", - зазначається у повідомленні.
- Як повідомлялося раніше, 27 грудня Австралія повідомила про першу підтверджену смерть через варіант COVID-19 "Омікрон".
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