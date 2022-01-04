Понад 1 млн осіб за добу: США встановили світовий рекорд за кількістю хворих на COVID-19
Протягом доби 3 січня у Сполучених Штатах Америки підтвердили понад 1 млн випадків захворювання на COVID-19, що становить світовий рекорд
Про це повідомляє The Guardian.
"За даними Університету Джона Хопкінса, загалом 1,06 млн людей у США отримали позитивний результат на вірус, і ця цифра в основному обумовлена штамом "Омікрон", - йдеться у повідомленні.
Як передає видання, чотири дні тому США встановили рекорд із 590 тис. хворих за день, 3 січня ця цифра збільшилася вдвічі. Загальна цифра подвоїлася також порівняно з минулим тижнем.
У виданні зазначають, що цифра може бути заниженою, і на це є кілька причин. У святкові дні могли бути затримки із звітуванням, а також є певна кількість тестів, які американці проходять вдома.
"Багато американців покладаються на тести, які вони проходять вдома, результати яких не повідомляються офіційним державним органам, тому деякі вважають, що новий рекорд є значно заниженим", - йдеться у повідомленні.
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