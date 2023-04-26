Китай зацікавлений в поділі РФ, - нардеп Дунда
Народний депутат Олег Дунда переконаний, що Китай буде причетний до майбутнього поділу Російської Федерації
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"У США дуже уважно стежать за Китаєм. Вашингтон вважає Пекін своїм стратегічним противником, якого потрібно обмежувати у його діях. Однак це обмеження повинно бути на основі якогось конструктиву. Що стосується нас, то ми маємо довготривалу підтримку США. Вчора була заява про двопартійну підтримку України в США", - розповів Дунда.
Народний депутат вважає, що Китай може бути зацікавлений у поділі Російської Федерації
"Якщо ми маємо тотальну підтримку США, то з якими б пропозиціями до нас не приїздили з Китаю для, як кажуть у Пекіні, врегулювання конфлікту, ми переможемо у цій війні. Ми зможемо вийти на кордони 1991 року. Китаю ж залишиться брати участь у поділі Росії на різні регіони та контроль над деякими з них. Це те, про що зараз говорять і чого дійсно прагне Китай", - додав він.
- 18 квітня глава європейської дипломатії Жозеп Боррель також заявив, що відносини між Китаєм та ЄС не зможуть розвиватися нормально, якщо КНР не допоможе зупинити Путіна.
- 26 квітня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Сі Цзіньпіном, лідер КНР повідомив, що до України прибуде спецпредставник китайського уряду.
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