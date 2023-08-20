Китай збільшив виробництво чистої електроенергії на 11,5%
Китай збільшив встановлену потужність із виробництва чистої електроенергії з відновлювальних джерел на 11,5% у порівнянні з попереднім роком, до 2,74 млрд кВт
Про це повідомляє Xinhua.
Згідно з даними Національного енергетичного управління (NEA), нова встановлена потужність сонячної енергетики зросла на 42,9% у річному обчисленні до 490 млн кВт, тоді як потужність вітрової енергетики склала близько 390 млн кВт, що становить річний приріст на 14,3%.
"За даними NEA, встановлена потужність виробництва електроенергії в країні склала близько 2,74 млрд кВт, збільшившись на 11,5% в річному обчисленні. Протягом багатьох років Китай збільшує інвестиції у відновлювану енергетику в рамках свого прагнення до "зеленого" розвитку", – йдеться в повідомленні.
Окрім цього, додається, що у 2023 році загальний обсяг інвестицій найбільших енергетичних компаній Китаю в сонячну енергетику зріс на 108,7% в річному обчисленні до 161,2 млрд юанів (22,39 млрд доларів).
- 7 серпня повідомлялося, що китайський експорт, ймовірно, зазнав ще більшого спаду у липні через те, що виробники другої за величиною економіки світу боролися за покупців на ринках.
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