Обсяги китайського експорту впали до найнижчого з 2020 року рівня, - Reuters
Китайський експорт, ймовірно, зазнав ще більшого спаду d липні через те, що виробники другої за величиною економіки світу боролися за покупців на ринках
Про це інформує Reuters.
Згідно з опитуванням 28 економістів, очікується, що дані за липень покажуть падіння вихідного постачання на 12,5% в порівнянні з 2022 роком, після падіння на 12,4% в червні.
Повідомляється, що це було б найгіршим показником з лютого 2020 року, коли експорт падав на 17,2% через суворі обмеження COVID і локдауни по всій країні.
Активність китайських фабрик у липні знизилася четвертий місяць поспіль, що ставить під загрозу перспективи зростання в третьому кварталі й збільшує тиск на чиновників, щоб вони вжили обіцяних політичних заходів для підвищення внутрішнього попиту. Сектори послуг і будівництва також балансують на межі скорочення.
Очікується, що імпорт Китаю скоротиться на 5,0% після падіння на 6,8% у червні, що відображає незначне покращення внутрішнього попиту. Однак, південнокорейський експорт до Китаю, провідний показник імпорту азійського гіганта, впав на 25,1% у липні порівняно з попереднім роком, що є найрізкішим за три місяці.
Медіанна оцінка в опитуванні вказала лише на незначну зміну позитивного сальдо торгового балансу Китаю, при цьому аналітики прогнозують, що він складе 70,60 мільярда доларів у порівнянні з 70,62 мільярда в червні.
- Нагадаємо, у Китаї планують мобілізувати усе населення до контррозвідувальної роботи задля боротьби зі шпигунством. У відповідь на це, США заявили, що уважно стежать за виконанням розширеного закону Пекіна про боротьбу зі шпигунством.
- У червні Сполучені Штати визнали існування китайської шпигунської бази на Кубі ще з 2019 року. Вона є частиною глобальних зусиль Пекіна відносно вдосконалення своїх можливостей збору розвідданих.
- 5 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден підпише указ, про перевірку та обмеження вихідних інвестицій у "чутливі технології" Китаю.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.88
Купівля 36.88Продаж 37.59
-
EUR
Купівля 40.69Продаж 41.71
- Актуальне
- Важливе