Про це інформує Reuters.

Згідно з опитуванням 28 економістів, очікується, що дані за липень покажуть падіння вихідного постачання на 12,5% в порівнянні з 2022 роком, після падіння на 12,4% в червні.

Повідомляється, що це було б найгіршим показником з лютого 2020 року, коли експорт падав на 17,2% через суворі обмеження COVID і локдауни по всій країні.

Активність китайських фабрик у липні знизилася четвертий місяць поспіль, що ставить під загрозу перспективи зростання в третьому кварталі й збільшує тиск на чиновників, щоб вони вжили обіцяних політичних заходів для підвищення внутрішнього попиту. Сектори послуг і будівництва також балансують на межі скорочення.

Очікується, що імпорт Китаю скоротиться на 5,0% після падіння на 6,8% у червні, що відображає незначне покращення внутрішнього попиту. Однак, південнокорейський експорт до Китаю, провідний показник імпорту азійського гіганта, впав на 25,1% у липні порівняно з попереднім роком, що є найрізкішим за три місяці.

Медіанна оцінка в опитуванні вказала лише на незначну зміну позитивного сальдо торгового балансу Китаю, при цьому аналітики прогнозують, що він складе 70,60 мільярда доларів у порівнянні з 70,62 мільярда в червні.