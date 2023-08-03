Про це інформує Reuters.

Китайське міністерство державної безпеки закликало своїх громадян брати активну участь у контршпигунській діяльності, в тому числі створювати канали для повідомлень про підозрілу діяльність, нагороджуючи їх за це. Міністерство заявило, що повинна бути розроблена система, яка дозволить звичайним людям стати частиною внутрішньої розвідки.

Це сталося після того, як Китай посилив свій антишпигунський закон, який набрав сили в липні й забороняє передавати інформацію, що стосується національної безпеки. Це викликало збентеження США, які застерегли, що іноземні компанії в Китаї можуть стати об’єктом покарання за звичайну бізнес-діяльність.

"У нас є занепокоєння з цього приводу, безумовно, заохочення громадян шпигувати один за одним викликає велике занепокоєння. Ми, як і раніше, уважно стежимо за виконанням нового китайського закону про боротьбу зі шпигунством, який значно розширює сферу діяльності, що вважається шпигунством", - заявив речник Державного департаменту Метт Міллер.

За останні роки Китай заарештував і затримав десятки своїх та іноземних громадян за підозрою у шпигунстві. Західні країни, передусім США, звинувачують Китай у шпигунстві та кібератаках. Пекін відкидає ці звинувачення.