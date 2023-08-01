Про це пише Reuters.

Як зазначає міністерство державної безпеки Китаю, країна має заохочувати своїх громадян приєднуватися до контррозвідувальної роботи. Зокрема, йдеться про створення каналів для повідомлення правоохоронців про підозрілу діяльність.

Крім цього, влада планує відзначати та винагороджувати людей та організації, які повідомляють про шпигунство.

У міністерстві наголосили на необхідності створення системи, яка зробить "нормальною" участь мас у контршпигунстві. Також там закликали до популяризації антишпигунської діяльності серед широких верств населення.

Агентство нагадує, що у липні в Китаї набув чинності закон про контршпигунство. Він забороняє передачу інформації, повʼязаної з національною безпекою та інтересами, а також дозволяє владі під час розслідувань таких випадків отримувати доступ до особистих даних, електронного обладнання та інформації про майно.

Міністр державної безпеки Чень Ісінь заявив, що найважливішим є збереження лідерства й керівної позиції Комуністичної партії Китаю та соціалістичної системи з китайською специфікою.