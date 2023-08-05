Напівпровідники, квантові технології та ШІ: США планують обмежити інвестиції в Китай, - Reuters
Президент США Джо Байден на початку наступного тижня підпише указ, про перевірку та обмеження вихідних інвестицій у "чутливі технології" Китаю
Про це повідомляє Reuters.
Цим розпорядженням Білий дім прагне перешкодити допомозі американського капіталу в розвитку технологій, якій підтримують військову модернізацію Китаю, адже це загрожує національній безпеці США.
Очікується, що указ обмежить інвестиції американського приватного і венчурного капіталів у напівпровідники, квантові обчислення та штучний інтелект у КНР. Деякі транзакції будуть повністю заборонені.
"У нас є заборона на експорт технології. У нас є обмеження на вхідні інвестиції. Це допоможе закрити цю прогалину у фінансуванні та дасть уряду змогу побачити ці потоки капіталу", - сказав колишній чиновник Міністерства торгівлі США Корделл Халл.
- Нагадаємо, у Китаї планують мобілізувати усе населення до контррозвідувальної роботи задля боротьби зі шпигунством. У відповідь на це, США заявили, що уважно стежать за виконанням розширеного закону Пекіна про боротьбу зі шпигунством.
- У червні Сполучені Штати визнали існування китайської шпигунської бази на Кубі ще з 2019 року. Вона є частиною глобальних зусиль Пекіна відносно вдосконалення своїх можливостей збору розвідданих.
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