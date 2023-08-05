Про це повідомляє Reuters.

Цим розпорядженням Білий дім прагне перешкодити допомозі американського капіталу в розвитку технологій, якій підтримують військову модернізацію Китаю, адже це загрожує національній безпеці США.

Очікується, що указ обмежить інвестиції американського приватного і венчурного капіталів у напівпровідники, квантові обчислення та штучний інтелект у КНР. Деякі транзакції будуть повністю заборонені.

"У нас є заборона на експорт технології. У нас є обмеження на вхідні інвестиції. Це допоможе закрити цю прогалину у фінансуванні та дасть уряду змогу побачити ці потоки капіталу", - сказав колишній чиновник Міністерства торгівлі США Корделл Халл.