Китай звинуватили у кібератаках проти України перед вторгненням Росії

Про це повідомляє The Guardian.



Уряд Великобританії підтвердив, що Національний центр кібербезпеки розслідує звинувачення, які стверджують, що понад 600 веб-сайтів, у тому числі Міністерства оборони України, були піддані тисячам спроб злому, координованих урядом Китаю.



"Національний центр кібербезпеки разом із нашими міжнародними партнерами розслідує ці звинувачення", - заявив речник уряду Великої Британії.



Твердження ґрунтуються на записках розвідки, отриманих The Times. Видання повідомляє, що в серії розвідувальних записок, які, як вважають, були підготовлені іншою країною, детально описані масштаби злому та включали ядерні цілі, пік яких нібито припав на 23 лютого, за день до російського вторгнення. Однак ввечері 1 квітня українська служба безпеки спростувала інформацію про ймовірні напади.



"Деяким китайським угрупованням було передано завдання збирати розвіддані про конфлікт в Україні. Органи безпеки збирають інформацію для формування політики. І це те, що, здається, сталося в цьому випадку", - сказав науковий співробітник Королівського інституту досліджень оборони та безпеки США Джеймі Макколл.

В СБУ розповіли, що у ніч повномасштабного вторгнення Росія намагалася знищити весь кіберзахист України. Було нейтралізовано понад 120 потужних кібератак на ресурси органів державної влади та військового управління.