У ніч вторгнення Росія намагалась знищити весь кіберзахист України, – СБУ
У ніч повномасштабного вторгнення Росія хотіла знищити весь кіберзахист України. Було нейтралізовано понад 120 потужних кібератак на ресурси органів державної влади та військового управління
Про це повідомляє спікер СБУ Артем Дехтяренко.
Найбільша кількість кібератак припала на ніч вторгнення РФ, адже саме тоді ворог хотів знищити весь кіберзахист України. Однак, робота СБУ та інших органів кібербезпеки не дозволила ворогу використати кіберпростір. Також було знешкоджено всі спроби окупантів паралізувати стратегічно важливі електронні ресурси чи використати їх для поширення пропаганди. До того ж запобігли зламу ІТ-систем об’єктів критичної інфраструктури, операторів зв’язку та ЗМІ.
СБУ розпочала низку розслідувань, щоб встановити й притягнути винних до відповідальності.
"За попередніми даними, організацією кібердиверсій займались спецслужби РФ, а реалізували спеціалізовані хакерські групи APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon, Vermin тощо", – додають у повідомленні.
- У Києві створили ІТ-батальйон, що захищає від кібератак життєво необхідні IT-сервіси столиці.
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