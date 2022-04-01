У Києві створили ІТ-батальйон, що захищає від кібератак життєво необхідні IT-сервіси столиці

Про це повідомив заступник мера Києва з ІТ Петро Оленич.

"З перших хвилин війни команда тримає удар на цифровому та інформаційному фронті. Сьогодні ж мер Києва Віталій Кличко затвердив утворення Центр захисту та моніторингу цифрових систем Києва", - пише він.



Діяльність Центру зокрема має на меті щоденну підтримку та захист від кібератак життєво необхідних IT-сервісів Києва та організацію взаємодії критичних підприємств міста для стабільної роботи цих сервісів.

Крім того, Центр захисту та моніторингу цифрових систем планує адаптувати "Київ Цифровий" до умов воєнного часу.

Також мова йде про координацію роботи щодо цифрових систем, які будуть розміщені на хмарних сервісах за межами країни.

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