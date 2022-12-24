Китайці шоковані тим, як показала себе Росія в мілітарному плані, - американський експерт Фрід
Колишній координатор Державного департаменту США з питань санкцій Деніел Фрід вважає, що Китай не збирається підтримувати Росію
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Китайці шоковані тим, як показала себе Росія в мілітарному плані. Китайці у шоку від стратегічних прорахунків РФ, від її незграбності в розв'язанні того, що Путін не може ні контролювати, ні зупинити. Росія завжди була молодшим партнером Китаю, принаймні останні кілька років. Тепер цілком очевидно, що Росія - агресивний і некомпетентний молодший партнер. Сумніваюся, що китайці підуть на ризик заради Путіна", - зауважив Фрід.
За словами експерта, Китай не хоче посилювати свою конфронтацію зі США. Щобільше, вони побачили, що Захід не такий слабкий, як вони могли собі уявити, і що вони не такі сильні, як вони сподівалися.
"Це повинно насторожити будь-якого серйозного стратега в Кремлі. Китай не збирається підтримувати Росією, все більше занурюючись в трясовину путінських авантюр. Гадаю, що китайці не ризикнуть порушити американські санкції, навіть обмеження ціни на нафту. Позиція Путіна не є сильною. Путін припустився серйозних прорахунків, а його нинішня позиція набагато слабша, ніж минулого року", - підкреслив Фрід.
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