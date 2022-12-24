Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Китайці шоковані тим, як показала себе Росія в мілітарному плані. Китайці у шоку від стратегічних прорахунків РФ, від її незграбності в розв'язанні того, що Путін не може ні контролювати, ні зупинити. Росія завжди була молодшим партнером Китаю, принаймні останні кілька років. Тепер цілком очевидно, що Росія - агресивний і некомпетентний молодший партнер. Сумніваюся, що китайці підуть на ризик заради Путіна", - зауважив Фрід.

За словами експерта, Китай не хоче посилювати свою конфронтацію зі США. Щобільше, вони побачили, що Захід не такий слабкий, як вони могли собі уявити, і що вони не такі сильні, як вони сподівалися.

"Це повинно насторожити будь-якого серйозного стратега в Кремлі. Китай не збирається підтримувати Росією, все більше занурюючись в трясовину путінських авантюр. Гадаю, що китайці не ризикнуть порушити американські санкції, навіть обмеження ціни на нафту. Позиція Путіна не є сильною. Путін припустився серйозних прорахунків, а його нинішня позиція набагато слабша, ніж минулого року", - підкреслив Фрід.

14 листопада президент США Джо Байден та лідер КНР Сі Цзіньпін виступили із заявами під час двосторонньої зустрічі на саміті лідерів G20.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся із заступником секретаря Радбезу РФ Дмитром Медведєвим і закликав до пошуку дипломатичних шляхів припинення війни Росії проти України



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