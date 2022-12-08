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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Китаю вже не подобається, що робить Путін, - Клімкін
Ексклюзив

Китаю вже не подобається, що робить Путін, - Клімкін

8 грудня, 2022 четвер
19:29
війна з Росією Путін та Сі Цзіньпін

Дипломат, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін зауважив, що Китай чутливо ставиться до ядерної зброї

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Сі Цзіньпін не зможе впливати на Путіна тільки якщо трапиться колапс в оточенні Путіна, або у російській армії. Китай чутливо ставиться до ядерної зброї. Для Китаю використання ядерної зброї є катастрофою. Оскільки Японія, Корея, Тайвань, Індонезія, В’єтнам мають гроші й технологічні можливості. Вони стануть ядерними за наступні роки. Для Китаю розповсюдження ядерної зброї - це реальна катастрофа", - підкреслив Клімкін.

За словами дипломата, Китаю не подобається, що Путін постійно підкручує свою пропаганду та залякує світ ядерною зброєю.

"Китаю також не подобається те, що робить Путін. Путін обіцяв йому легку прогулянку у формі спеціальної військової операції. А тепер китайці бачать, що у них значна частина російської зброї, значна частина офіцерів й генералів, які навчались в російських академіях, і 70% російської зброї було у Китаю. Зараз китайці хочуть за кілька років довести цю кількість до 20%. Вони зрозуміли, що таке російська зброя", - пояснив Клімкін.

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