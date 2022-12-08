Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На різних форумах, де були присутні керівництво Китаю та керівництво країн НАТО, лунала однозначна позиція: Ядерній війні не бути! Навіть не тільки домовленості Байдена з Сі Цзіньпінем формують позицію застосування ядерної зброї. Але й прямі попередження Путіну. Путін боїться критичних аргументів та критичних попереджень. І вони були реальні від реальних країн. Його попередив Байден та глава ЦРУ, що Путін буде нести персональну відповідальність за відповідні удари", - підкреслив Маломуж.

За словами генерала, також Путіна попередили Шольц, Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії та Сі Цзіньпін.

"І це не тільки спільна позиція США та Китаю. А персональна позиція на рівні Міністерства безпеки Китаю. Путіну було попередження - однозначно не застосовувати ядерну зброю. Тому, що зворотний формат - це знищення людства. Якщо Путін застосує ядерну зброю, вона буде застосована іншими країнами. І тоді ніхто не виживе, ні китайці, ні американці, ні росіяни, ні європейці. Тому, цей фактор є вирішальним для позиції Китаю, США, ЄС та інших країн. Наші партнери стримують Путіна не просто переконаннями та жорсткими попередженнями, а можливими потужними ударами у відповідь в момент розгортання ядерної зброї РФ", - пояснив Маломуж.

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