Путін готує населення до затяжної загарбницької війни в Україні, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що під час зустрічі з Радою при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини (РПЛ) Путін зазначив, що війна в Україні може бути "тривалим процесом", а захоплення нової території – суттєвим результатом для Росії.

Експерти зазначають, що Путін вигідно порівняв себе з Петром Великим, наголосивши, що Росія тепер контролює Азовське море, за яке воював цар.

"Це звернення до російської імперської історії явно зображує нинішні путінські цілі в Україні як відверто імперіалістичні і все ж таки максималістські", - пишуть аналітики.

При цьому російський інформаційний простір позитивно відреагував на заяву Путіна та висунув додаткові умови для затягування війни.

Один військкор, порівнявши Україну з Сирією, зазначив, що російські війська здобули значні перемоги на полі бою лише через роки після початку операції.

Кремль формував інформаційні умови для затягування війни в Україні з літа після того, як російські сили не змогли забезпечити та утримати свої основні цілі.

"Ця інформаційна обумовленість принципово несумісна з будь-якими дискусіями про припинення вогню або переговори. Путін, схоже, не бажає ризикувати втратою внутрішнього імпульсу, навіть ненадовго зупинивши свої наступальні операції, не кажучи вже про те, щоб перестати переслідувати свої цілі, не досягаючи їх у повному обсязі", - вважають експерти.

Відзначимо, аналітики ISW також стверджують, що Росія модифікувала "шахеди" для обстрілів в зимовий період.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb