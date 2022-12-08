Росія модифікувала "шахеди" для обстрілів в зимовий період, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики прогнозують, що найближчими тижнями війська РФ збільшать використання іранських дронів проти України на підтримку своєї кампанії проти критичної інфраструктури.

Експерти зазначають, що російські сили покладаються на системи озброєння іранського виробництва через виснаження арсеналу високоточної зброї російських збройних сил.

Нагадаємо, Росія кілька тижнів не використала для ударів по Україні іранські дрони-камікадзе. За припущенням військових, це пов'язано не так з морозами, як із закінченням партії постачання дронами з Ірану.

Однак 7 грудня російські війська вночі атакували Україну, з використанням 14 дронів типу Shahed-136. Захисники збили усі ворожі безпілотники.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb