Чому Росія кілька тижнів не використовувала "шахеди": у ЗСУ назвали дві ймовірні причини
Росія вперше за останні кілька тижнів застосувала проти України іранські безпілотники, бо, можливо, отримала наступну партію з Ірану
Про це в ефірі телемарафону 7 грудня сказав полковник ЗСУ Владислав Селезньов.
"За оцінками деяких експертів, складні погодні умови, заморозки вночі не сприяють роботі дронів", - пояснив він, відзначивши, що пластик, який входить до складу іранських безпілотників, просто не витримує низьких температур.
"Інша версія - у Росії банально не було "шахедів", вони отримали чергову партію й починають їх активно використовувати", - зазначив Селезньов.
- 6 грудня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат озвучив припущення, що в російської армії закінчилась перша партія іранських бойових безпілотників "Shahed-136". Цього висновку він дійшов через те, що Росія кілька тижнів не запускала дрони по Україні.
- У ніч на 7 грудня Повітряні сили ЗСУ збили над Україною 14 "шахедів".
- 7 грудня видання Zeit зазначило, що Росія, ймовірно, замовила в Ірану нову партію безпілотників і балістичних ракет.
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