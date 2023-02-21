Класичний рецепт заварного крему
Класичний рецепт заварного крему знадобиться для приготування тістечок, тортів та булочок
Інгредієнти (орієнтовно на 10 порцій):
- Півлітра молока
- Чотири яйця
- 200 г цукру
- 40 г борошна
- 5 г ванільного порошку
Рецепт приготування:
- Змішуємо з цукром яйця
- Додаємо борошно та ванільний порошок
- Знов все ретельно змішуємо
- Додаємо холодне молоко
- Перемішуємо всі інгредієнти до абсолютної однорідності
- Ставимо в каструлі на середній на вогонь
- Постійно помішуючи, доводимо до кипіння
- Крем починає густити (не забуваємо безперервно перемішувати)
- Проварюємо страву ще до семи-десяти хвилин
- Наш крем нарешті загустів до потрібної консистенції
- Охолоджуємо страву до температури сорока градусів
- І все - класичний заварний крем готовий
Смачного!
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