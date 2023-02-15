Класичний соус болоньєзе. Рецепт
Класичний соус болоньєзе готується не надто складно і не надто швидко. Запасаємось терпінням і беремось до роботи
Інгредієнти:
- 800 г м'якоті яловичини
- Одна велика цибулина
- Один зубчик часнику
- Одна морква
- Одне стебло селери
- Дві столові ложки оливкової олії
- 400 г томатні пасти
- Одна столова ложка томатної пасти
- 100 мл сухого вина (червоне)
- Сіль та мелений чорний перець (на смак)
Рецепт приготування:
- Миємо м'якуш яловичини
- Нарізаємо
- Пропускаємо через м'ясорубку з дрібною решіткою, або через блендер
- Цибулю і часник чистимо та подрібнюємо
- Миємо моркву, чистимо, ріжемо дрібними кубиками
- Миємо та чистимо селеру, подрібнюємо
- У глибокій великій сковороді нагріваємо оливкову олію
- Засипаємо овочі і смажимо до золотистого кольору (до десяти хвилин), помішуючи
- Додаємо подрібнену яловичину
- Смажимо на сильному вогні, розбиваючи грудочки виделкою
- Час до часу помішуємо
- Вливаємо червоне сухе вино
- Доводимо до кипіння на великому вогні
- Готуємо до повного випаровування вина (близько 5 хв.)
- Додаємо томатну пасту і пасату
- Солимо та перчимо
- Перемішуємо
- Доводимо до кипіння
- Зменшуємо вогонь
- Накриваємо сковорідку кришкою
- Варимо соус при ледь помітному кипінні (дві години), час до часу помішуємо
- Якщо є потреба - додаємо гарячу воду, адже соус повинен бути рідкої консистенції
- Подаємо на стіл до гарячої пасти
Смачного!
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