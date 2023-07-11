Кличко: підготовка столиці до зими триває, попри "безкінечні обшуки" на комунальних підприємствах
У Києві продовжують відновлювати критичну інфраструктуру і готуватися до зими, попри те, що на всіх комунальних підприємствах тривають нескінченні обшуки
Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв'ю Бабелю.
За його словами, на більшості тепломереж уже здійснили гідравлічні випробування, а також замінили найбільш аварійні ділянки.
Однак Кличко зазначив одну з головних проблем - "команда "фас" для правоохоронців". Йдеться про "нескінченні обшуки" на всіх комунальних підприємствах, які зупиняють роботу спеціалістів і підривають систему управління містом.
"За надуманими причинами під домашнім арештом і керівник департаменту ЖКГ, який відповідає за підготовку до опалювального сезону. Тобто зараз вибивають керівників департаментів і підприємств критичної інфраструктури столиці. Це реально загрозлива ситуація для життєзабезпечення міста", - сказав Віталій Кличко.
Мер Києва впевнений, що команда "фас" йде від центральної влади, яка нібито хоче зробити "медійний фон", ніби у місті все погано.
Кличко підкреслив, що у міськраді передають правоохоронцям багато матеріалів з доказами корупції за результатами перевірок департаменту внутрішнього аудиту КМДА.
"Але якщо починаються маніпуляції, щоб облити брудом, а потім ці справи лопаються в судах як мильна бульбашка, то це — намагання дискредитації міської влади", - наголосив мер.
- 21 червня мер Києва Віталій Кличко заявив про "шквальну кампанію з дискредитації" столичної влади та його особисто. Так він відреагував на призначення судом домашнього арешту директорові департаменту муніципальної безпеки КМДА Романові Ткачуку.
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