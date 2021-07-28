Кличко презентував проект "Будинок громад" для представників місцевого самоврядування

Про це повідомляє пресслужба АМУ.



"Принципи відкритості та прозорості – це принципи роботи АМУ, які ми з вами будемо втілювати в роботу місцевої влади в усій країні. Користуючись нагодою, сьогодні на такому великому зібранні хочу оголосити, що найближчим часом ми відкриємо "Будинок громад". Це буде комфортний та функціональний простір, де відбуватимуться заходи Асоціації міст – консультації, тематичні секції, наші наради та семінари і тренінги. Голови громад зможуть там проводити необхідні зустрічі", - зазначив Кличко.



Він подякував представникам громад і учасникам форуму за співпрацю і спільні зусилля, які всі разом докладають в обстоюванні інтересів місцевого самоврядування.



На засіданні правління АМУ в рамках форуму також обговорили, зокрема, і пропозиції щодо спільних дій органів місцевого самоврядування в питанні встановлення тарифів на послуги постачання теплової енергії та гарячої води й розглянули питання законодавчого врегулювання нагляду за органами місцевого самоврядування.



XVІ Український муніципальний форум - традиційний щорічний захід Асоціації міст України, який є платформою для відкритого діалогу між місцевим самоврядуванням і центральною владою щодо вирішення важливих питань життєдіяльності громад.



Цього року у форумі беруть участь понад 500 голів українських громад, а також іноземні гості - генеральний секретар Конгресу місцевих і регіональних влад Андреас Кіфер, спеціальний уповноважений уряду Німеччини з питань реформ у галузях урядування та децентралізації в Україні Георг Мільбрадт і депутат Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель.

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