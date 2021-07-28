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Кличко презентував проект "Будинок громад" для представників місцевого самоврядування

28 липня, 2021 середа
14:00
Суспільство Віталій Кличко

Мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко на Українському муніципальному форумі представив проект "Будинок громад", яким зможуть користуватися всі представники місцевого самоврядування

Про це повідомляє пресслужба АМУ.

"Принципи відкритості та прозорості – це принципи роботи АМУ, які ми з вами будемо втілювати в роботу місцевої влади в усій країні. Користуючись нагодою, сьогодні на такому великому зібранні хочу оголосити, що найближчим часом ми відкриємо "Будинок громад". Це буде комфортний та функціональний простір, де відбуватимуться заходи Асоціації міст – консультації, тематичні секції, наші наради та семінари і тренінги. Голови громад зможуть там проводити необхідні зустрічі", - зазначив Кличко.

Він подякував представникам громад і учасникам форуму за співпрацю і спільні зусилля, які всі разом докладають в обстоюванні інтересів місцевого самоврядування.

На засіданні правління АМУ в рамках форуму також обговорили, зокрема, і пропозиції щодо спільних дій органів місцевого самоврядування в питанні встановлення тарифів на послуги постачання теплової енергії та гарячої води й розглянули питання законодавчого врегулювання нагляду за органами місцевого самоврядування.

XVІ Український муніципальний форум - традиційний щорічний захід Асоціації міст України, який є платформою для відкритого діалогу між місцевим самоврядуванням і центральною владою щодо вирішення важливих питань життєдіяльності громад.

Цього року у форумі беруть участь понад 500 голів українських громад, а також іноземні гості - генеральний секретар Конгресу місцевих і регіональних влад Андреас Кіфер, спеціальний уповноважений уряду Німеччини з питань реформ у галузях урядування та децентралізації в Україні Георг Мільбрадт і депутат Європарламенту  Віола фон Крамон-Таубадель.

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