Про це він написав у telegram.

"Сьогодні ви, пане Генерале, здобуваєте майбутнє України", - написав Кличко.

Крім цього, він зазначив, що 50 років - це лише екватор, а найцікавіше лише попереду.

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"І найпереможніше! Многая літа! Слава Україні!" - додав мер Києва.