Кличко привітав Залужного з ювілеєм
Міський голова Києва Віталій Кличко привітав з днем народження та ювілеєм головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
Про це він написав у telegram.
"Сьогодні ви, пане Генерале, здобуваєте майбутнє України", - написав Кличко.
Крім цього, він зазначив, що 50 років - це лише екватор, а найцікавіше лише попереду.
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"І найпереможніше! Многая літа! Слава Україні!" - додав мер Києва.
- Раніше повідомляли, що у п'ятницю, 7 липня, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав угруповання військ "Хортиця" і "Таврія".
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