50 років Залужному! 20 фактів із життя "Залізного Генерала"

Хто ж такий Валерій Залужний? Ось двадцять фактів із його біографії.

Факт 1. Мріяв бути солдатом

Валерій Залужний народився у родині військовослужбовців у місті Звягель (раніше Новоград-Волинський, — ред.). Дитинство маленького Валери проходило у гарнізоні серед інших військових. Батьки "Залізного генерала" могли обрати престижну російськомовну школу. Однак в перший клас Валера пішов у ту, яка була поближче до дому — там навчалися діти залізничників та робітників машинобудівного заводу.

На першому уроці, коли перша вчителька запитала Валеру, ким він мріє стати — хлопчик впевнено сказав: "Я стану солдатом. Буду захищати нашу країну".

Факт 2. Мама із Чернігова

На сторінках Валерія Залужного є чимало цивільних фото із Чернігова. Як і сімейне селфі з дружиною Оленою на мосту.

До призначення на пост Головнокомандувача ЗСУ Залужний півтора роки був керівником ОК "Північ", тому багато часу проводив у Чернігові.

Однак не лише робота поєднує Залужного із давнім містом. Його мама родом із Чернігівщини. В дитинстві та юності він провів там дуже багато часу. Як казав сам Залужний: "Вся наша рідня живе в Чернігові. Незважаючи, що народився я в Новограді-Волинському, я вважаю, що Чернігівщина моя Батьківщина".

В інтерв’ю АрміяInform Валерій Залужний також зізнався, що в юності мріяв пожити певний час над Десною.

У річницю визволення Чернігівщини від російської окупації Головнокомандувач написав персональну подяку кожному захиснику, який звільняв його рідний край.

Факт 3. Український воєначальник без радянської освіти

Валерій Федорович - новий тип воєначальника, який уже не вчився в жодному російському чи радянському військовому училищі. Він повністю наш.

У 1989 році вступив до Звягельського машинобудівного технікуму. Його він закінчив у 1993 році з відзнакою, вступивши потім на загальновійськовий факультет Одеського інституту Сухопутних військ. Диплом офіцера теж був з відзнакою. За десять років отримав другу вищу військову освіту в стінах Національної академії оборони. За вивчення бойового застосування механізованих і танкових з’єднань він теж отримав золоту медаль.

У 2014 закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського — тут теж став кращим і нагороджений перехідним мечем Великої Британії.

У Головнокомандувача ЗСУ є і цивільний диплом. У 2020 році він став магістром міжнародних відносин у Острозькій академії.

Факт 4. Професіонал

Валерій Федорович пройшов усі щаблі військової кар’єри. Після закінчення інституту в Одесі Залужний був: командиром взводу, командиром навчального взводу, командиром бойового взводу, командиром навчальної роти, командиром роти курсантів та командиром батальйону. У 2007 році його призначили першим заступником командира 24-ї окремої механізованої бригади у Яворові Львівської області. На цій посаді успішно проходив службу впродовж двох із половиною років. У 2009 році його призначили командиром 51-ї окремої механізованої бригади, якою він командував до 2012 року. Звання "генерал-майор" отримав 23 серпня 2017 року.

Факт 5. Обожнює дружину Олену

Залужний давно і щасливо одружений на Олені — до війни фінансистці "Укргазбанку". У подружжя є дві доньки.

Дружину генерал вважає своєю найближчою людиною і справжньою половинкою. Одружена пара вже понад 20 років. Але попри це, грізний військовий і досі пише для дружини романтичні пости у фейсбуці.

Факт 6. Шаптала — кращий друг

Кращий друг Валерія Залужного начальник Генерального штабу Сергій Шаптала. "Ми дружимо майже все життя. Гідно пройшли наші військові шляхи, досягнувши їх вершин, і, головне, залишились людьми. Війна згуртувала нас, підкреслила сутність. Мужність, виваженість і людяність Сергія Олександровича проявилися з перших днів російського вторгнення у 2014 році", — зворушливо привітав Залужний товариша і колегу з 50-річчям у лютому цього року.

Шаптала та Залужний — ключові особи в плануванні наступів і ключових битв.

Напередодні свого ювілею Головнокомандувач виклав дуже цікаве відео поїздки із Сергієм Олександровичем на південний напрямок фронту. Крутість цього відео двох топ-генералів, які приймають ключові рішення — просто зашкалює. Прикметно, що в одному з кадрів видно дату — "6.07.2023", тобто це відео гаряче, як пиріжки з печі.

Факт 7. Обкладинка Time

Військовим генієм українського генерала захоплюється весь світ - 26 вересня 2022 року впливовий журнал Time помістив портрет головного українського військового на обкладинку. І авторитетно підкреслив: українська армія навряд чи досягла б таких успіхів без свого командувача. Підписали просто і зі смаком "Генерал".

Таким чином Залужний став першим українським військовим, який потрапив на обкладинку престижного видання. А ще — став в один ряд зі своїми кумирами — Монтгомері, Бредлі, Абрамсом та Паттоном.

Факт 8. Politico назвало "Залізним генералом"

Таке прізвисько Залужному дало провідне американське видання у квітні 2022 року після блискучого розгрому військ російських окупантів на Київщині. Тоді медіа зробило аналітичний матеріал, де написало, що "командувач стане легендарною постаттю в історії України. Адже успіхи української армії здивували весь світ".

"Генерал є уособленням нового покоління українських офіцерів, яке формувалося під час 8-річної війни на Донбасі та на навчаннях з НАТО. ЗСУ вдалося змінити авторитарну сутність, яку сформував радянський військовий вишкіл", – підкреслювало американське медіа.

Факт 9. Плакав, коли треба було сказати матері про загибель сина-пілота

Валерій Федорович плакав за час війни із Росією лише раз, коли повідомляв матері пілота гелікоптера, який літав до заблокованого Маріуполя, що її син загинув. Про це він розказав в інтерв’ю телеведучому Дмитру Комарову.

"Будучи головнокомандувачем, не хочеться зізнаватися в якихось слабкостях. Але знову ж повторюся: я - людина. Одного разу я плакав, коли мама шукала свого сина. Він був пілотом вертольота і літав до Маріуполя", – розповів "Залізний генерал" у фільмі "Рік".

За його словами, на момент розмови з жінкою він сподівався, що її чоловік живий. Мама пілота надіслала Залужному останнє повідомлення від сина, в якому військовий просив розповісти про нього, якщо він загине.

Однак згодом стало відомо, що льотчик був убитий окупантами і генералу треба розповісти це матері загиблого. "Коли я намагався з нею обговорити це, у мене сил не вистачило", — зізнався Головнокомандувач ЗСУ.

Факт 10. Був упевнений, що вторгнення Росії неминуче

Влітку 2021 року Залужного представили на посаду Головнокомандувача Збройних cил України. Тобто тоді, коли загроза повномасштабного наступу Росії вже почала зростати. Ось що говорив Залужний у вересні з цього приводу: “Загроза повномасштабної агресії є, була й буде далі. Наше завдання як ЗСУ – не чекати манни небесної, ми маємо до цього готуватися. І ми для цього все робимо”.

Факт 11. Не погодився підривати мости у Києві

Видання ВВС у червні 2023 року описало настрої, які панували серед політичної верхівки на першому етапі великого вторгнення. На публіку ОПУ закликала українців не панікувати, проте в уряді почали активно обговорювати ідею підірвати всі мости у Києві, що затримало б росіян перед Дніпром та не пустило їх до урядового кварталу.

Як вдалось дізнатись журналістам, на той момент один із високопосадовців уряду зателефонував тодішньому голові Служби безпеки України Івану Баканову і вимагав, щоб той наказав спецпідрозділу підірвати мости через Дніпро. Баканов же зателефонував Залужному, проте той відмовився робити такий крок.

"Підірвати мости? У жодному разі! Це буде зрада тих, хто залишився на лівому березі Дніпра – і військових, і цивільних", – сказав тоді Головнокомандувач. Саме так у киян лишилися мости, які зв’язують правий берег із лівим.

Факт 12. Патч Малюк Йода

У червні 2023 року Головнокомандувач Збройних Сил України виклав у мережу відео зі своєю роботою над військовими картами. Пильні українці побачили на його формі незвичайну нашивку – Малюка Йода.

Цей патч надихнув багатьох на творчість та суперечки. Чимало користувачів відзначили, що це ніякий не Малюк Йода, а Грогу. Як би там не було — аналогія із "Зоряними війнами" та джедаями була помічена кожним.

Факт 13. Залужний обожнює дітей

Валерій Федорович ще у ранніх інтерв’ю розповідав, що любить спілкуватися з дітьми. Тому кожна його фотка з українською дитиною стає вірусною. На початку червня до генерала прийшла військовослужбовиця 72-ї бригади Поліна Кравченко аби познайомити його з донькою Соломійкою. П’ятимісячна дитина відразу заснула на руках генерала.

А кожен українець уявив себе на місці маляти.

Залужний також дуже радикально висловлювався щодо окупантів:

"Ми вб’ємо їх усіх! Наші діти їх знатимуть, на жаль, не з казок як абсолютне зло, з яким треба боротися", — підкреслив він.

Факт 14. Залужний за НАТО

Залужний є послідовним прихильником того, що реформи в армії мають іти від голови: “Загальний курс на реформування Збройних сил України відповідно до принципів і стандартів НАТО залишається незворотним. І ключове тут — принципи. Зміни мають відбутися перш за все у світогляді і ставленні до людей. Я б хотів, щоб ви повернулися обличчям до людей, до своїх підлеглих. Моє ставлення до людей не змінювалося протягом всієї моєї служби”.

Факт 15. Мріє проїхатись танком по Арбату

У програмі "Рандеву" Яніни Соколової на "5 каналі" на запитання глядачки, чи хотів би він проїхатися танком по Красній площі, пожартував: "Мабуть, так. По-чесному. І по Арбату теж. Але акуратно, бо це пам’ятник". Згодом уточнив, що найбільше його мрія — ​звільнення усіх захоплених ворогом земель, включно з окупованим Кримом.

Факт 16. Ненавидить корупціонерів

У жовтні 2021 року Головнокомандувач попросив особисто йому повідомляти про факти корупції в Збройних силах — ​писати в особисті повідомлення на його сторінці у Facebook, а також оприлюднив номер телефону та електронну пошту.

"Я категорично не сприймаю корупцію і не потерплю її жодних проявів у Збройних силах України. Нульова толерантність до корупції — ​це вихідна умова для призначення особи на посаду", — ​публічно сказав він.

Факт 17. Любить піші походи

Генерал має хобі — походи та прогулянки по Україні. Ось як про це розповідав в одному з інтерв’ю: "У мене ще з піонерських часів залишилася пристрасть до подорожей, як правило, піших: одягаю спортивний костюм і йду знайомитися з містом". Компанію Залужному у цих поїздках завжди складає ​його дружина Олена.

Факт 18. Не хотів книжку про себе

Колишня радниця Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного Людмила Долгоновська пише про нього книгу. До збірки увійдуть її спостереження за Головнокомандувачем під час великої війни. Залужний дав згоду на появу такої книги після тривалих дискусій. "Він спочатку сказав: "Нема тобі чим зайнятися. Краще поспи". Але потім: "Добре, пиши", — сказала Долгоновська в інтерв’ю "Новинарні".

Факт 19. Вважає, що Росія має боятися України як вогню

План перемоги Залужного звучить так: "Наша перемога – це, однозначно, звільнення всієї окупованої території України. Усю територію має бути звільнено. Але цього замало. Україна як держава має зробити все, щоб усе, що почалося 24 лютого 2022 року, ніколи не повторилося".

Однак, на думку Залужного, варто створити такі умови, за яких у РФ ніколи не буде можливості повторити свою агресію.

Тому головну ставку треба робити на потужну, велику і сучасну армію.

"Світовій історії відомі держави, які живуть та показують, що краще їх не чіпати. Саме такою державою має стати Україна", – уточнив Залужний в інтерв’ю Дмитру Комарову.

Факт 20. Хобі Головнокомандувача

У вільний від роботи час Залужний любить музику у стилі диско та Rammstein, а ще котиків в Instagram.