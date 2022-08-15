Кличко розповів, коли дізнався, що РФ неминуче нападе на Україну
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що мав напівофіційну інформацію про повномасштабне вторгнення РФ до України за кілька днів до нападу
Про це Кличко розповів у інтерв'ю Бабелю.
"У нас була напівофіційна інформація за декілька днів до цього, від наших військових, розвідників - про те, що з великою ймовірністю вторгнення в Україну заплановано на ніч 24 лютого, о четвертій ранку. Я прокинувся о третій, годину не спав. А о четвертій мені зателефонували військові і сказали: почалося. О шостій чи о сьомій ранку я уже обдзвонив усіх, і у нас уже була перша нарада в мерії зранку", - сказав Кличко.
Він додав, що столична влада розуміла, що ймовірність повномасштабної агресії висока та готувалася до неї.
"З відкритих джерел - від наших українських військових, розвідок наших партнерів, країн, що підтримують Україну - надходила інформація. Робили акцент, що ймовірність достатньо висока. І нам потрібно у жодному разі не розхолоджуватися, а готуватися до цього. Тому я постійно порушував цю тему, проводив наради, що не усім подобалося. Одним із ключових завдань було формування Територіальної оборони в Києві", - розповів Кличко.
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24 травня начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Володимир Путін ухвалив остаточне рішення про повномасштабну агресію проти України лише 23 лютого 2022 року.
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