Про це Кличко розповів у інтерв'ю Бабелю.

"У нас була напівофіційна інформація за декілька днів до цього, від наших військових, розвідників - про те, що з великою ймовірністю вторгнення в Україну заплановано на ніч 24 лютого, о четвертій ранку. Я прокинувся о третій, годину не спав. А о четвертій мені зателефонували військові і сказали: почалося. О шостій чи о сьомій ранку я уже обдзвонив усіх, і у нас уже була перша нарада в мерії зранку", - сказав Кличко.

Він додав, що столична влада розуміла, що ймовірність повномасштабної агресії висока та готувалася до неї.

"З відкритих джерел - від наших українських військових, розвідок наших партнерів, країн, що підтримують Україну - надходила інформація. Робили акцент, що ймовірність достатньо висока. І нам потрібно у жодному разі не розхолоджуватися, а готуватися до цього. Тому я постійно порушував цю тему, проводив наради, що не усім подобалося. Одним із ключових завдань було формування Територіальної оборони в Києві", - розповів Кличко.

24 травня начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Володимир Путін ухвалив остаточне рішення про повномасштабну агресію проти України лише 23 лютого 2022 року.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb