Кличко розповів, як у Києві працюватиме транспорт після переходу в "червону зону"

Про це Кличко заявив у інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, наявність сертифікатів про вакцинацію у пасажирів перевірятимуть під час рейдів.

"Закривати транспорт ми не будемо. Але пересування містом виключно за наявності вакцинації. Це ключова умова. Кожну людину ми не зможемо перевірити, але будемо робити рейди. І ті люди, які нехтують ключовими правилами, будуть оштрафовані", - сказав Кличко.

Він додав, що жодних спецперепусток для проїзду в транспорті, як було навесні, не буде.

"Спецперепусток не буде. Я сподіваюся, що ми до цього не дійдемо. Але рейди перевіряючі щодо дотримання певних правил будуть однозначно", - пообіцяв Кличко.