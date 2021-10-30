Кличко розповів, як у Києві працюватиме транспорт після переходу в "червону зону"
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що з 1 листопада у столиці користуватися громадським транспортом можна буде лише вакцинованим
Про це Кличко заявив у інтерв'ю Радіо Свобода.
За його словами, наявність сертифікатів про вакцинацію у пасажирів перевірятимуть під час рейдів.
"Закривати транспорт ми не будемо. Але пересування містом виключно за наявності вакцинації. Це ключова умова. Кожну людину ми не зможемо перевірити, але будемо робити рейди. І ті люди, які нехтують ключовими правилами, будуть оштрафовані", - сказав Кличко.
Він додав, що жодних спецперепусток для проїзду в транспорті, як було навесні, не буде.
"Спецперепусток не буде. Я сподіваюся, що ми до цього не дійдемо. Але рейди перевіряючі щодо дотримання певних правил будуть однозначно", - пообіцяв Кличко.
- Нагадаємо, 28 жовтня Віталій Кличко заявив, що у Києві вводять додаткові обмеження через ситуацію з коронавірусом.
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