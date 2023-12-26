Кліматичний експерт прогнозує екстремальну спеку у Китаї на 2024 рік

Про це повідомляє Reuters.

Протягом цього року в Китаї спостерігалося коливання від найспекотніших температур, зафіксованих з 1850 року, до різкого похолодання.

"2024 рік може бути спекотнішим, а також може стати роком, коли екстремальні погодні умови стануть частішими та потужнішими", - заявив Чжоу Бін, головний експерт Національного кліматичного центру Китаю.

Протягом минулого літа Пекін страждав від рекордної спеки, а у віддаленому містечку на посушливому північному заході країни температура повітря в один із днів досягла 52 градусів за Цельсієм - найспекотнішого за всю історію спостережень у Китаї. Тайфуни також принесли рекордну кількість опадів на півночі Китаю, спричинивши масштабні повені.

Довідково: Ель-Ніньйо - це кліматичне явище, яке відбувається кожні два-сім років, коли води поблизу екватора в Тихому океані стають теплішими, ніж зазвичай, що призводить до сильних дощів, штормів або посух у деяких частинах світу.

Цьогорічний Ель-Ніньйо розпочався у червні та встановив нові температурні максимуми по всьому світу. Метеорологи прогнозують, що Ель-Ніньйо може ослабнути в період з квітня по червень наступного року, але оскільки його наслідки матеріалізуються через кілька місяців, у 2024 році може бути побито ще більше температурних рекордів.