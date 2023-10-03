Німецькі дослідники назвали одну з ознак глобального потепління, якої ми не помічаємо

Про це повідомляє Science Alert.

Земля нагрівається, і не лише її атмосфера та океани. Глобальне потепління також призводить до екстремального нагрівання ґрунту по всій планеті. Згідно з новим дослідженням, ми недооцінюємо цю проблему, зосереджуючись на підвищенні температури повітря і води, не усвідомлюючи загрози теплових хвиль під нашими ногами.

За словами дослідників, температура ґрунту привертає відносно мало уваги в дослідженнях антропогенних змін клімату. Частково це пов'язано з тим, що через складність вимірювань важко знайти достатньо надійних даних про температуру ґрунту порівняно з температурою атмосферного повітря.

Однак у новому дослідженні команда дослідників з усієї Німеччини зібрала дані про температуру ґрунту з широкого кола джерел, включаючи метеорологічні станції моніторингу, супутники дистанційного зондування, набір для повторного аналізу даних ERA5-Land та симуляції на основі моделей системи Земля-Земля.

Вони розрахували індекс для верхніх 10 сантиметрів ґрунту і для повітря на висоті до 2 метрів над поверхнею на 118 метеостанціях по всій Європі, використовуючи дані про температуру за період з 1996 по 2021 рік, щоб забезпечити 160 пар вимірювань повітря і ґрунту.

На двох третинах цих ділянок дослідники виявили сильнішу тенденцію до екстремальних температур у ґрунті, ніж у повітрі над ним.

"Це означає, що екстремальна спека розвивається набагато швидше в ґрунті, ніж у повітрі", - каже співавтор дослідження Альмудена Гарсія-Гарсія, дослідниця з дистанційного зондування в Центрі екологічних досліджень ім. Гельмгольца.

Здатність екстремальних температур ґрунту випереджати екстремальні температури повітря може мати серйозні наслідки, і не лише для мікроорганізмів, що живуть у ґрунті, але й для ширших харчових ланцюгів, що залежать від них.

Якщо ґрунт тепліший за повітря над поверхнею, зазначають дослідники, він може вивільняти додаткове тепло в нижні шари атмосфери - не кажучи вже про додатковий вуглець - таким чином посилюючи потепління атмосфери.

"Температура ґрунту виступає фактором зворотного зв'язку між вологістю ґрунту і температурою, і, таким чином, може посилювати спекотні періоди в певних регіонах", - говорить співавтор дослідження Цзянь Пен, керівник відділу дистанційного зондування UFZ.

"З огляду на ці результати, дослідження впливу екстремальних температур, які враховують переважно температуру повітря, але недооцінюють фактор екстремальних температур у ґрунті, мають бути переоцінені", - додає він.