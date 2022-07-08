Клімкін припустив блискавичний вступ України до НАТО після завершення війни

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо НВ.

"Ну а все, що стосується конкретики, переозброєння, натівських стандартів, я думаю, що це практично заходитиме. Тобто процес підготовки до вступу вже практично почався, ви ж бачите", - сказав колишній міністр.

Клімкін назвав швидкий вступ до НАТО Швеції та Фінляндії "класним" прецедентом. За його словами, незалежно від планів щодо вступу до НАТО Україна домагатиметься верховенства права, розвиватиме інституції та демократію.

На уточнювальне питання про те, чи може Україна вступити до НАТО за прискореною процедурою, Клімкін відповів, що "про прискорений вступ можемо сто відсотків говорити".

За його словами, поки важко спрогнозувати, коли і за яких умов це станеться, та "чи країни НАТО чекатимуть падіння путінського режиму".

2 липня колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Альянс у 2008 році дав невірний сигнал російському диктатору Володимиру Путіну, коли відмовив у ПДЧ Україні. За його словами, зараз для України більш важливою, ніж ПДЧ, є робота групи з питань міжнародних гарантій безпеки

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