Про це Расмуссен заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

"Я був за те, щоб дати Україні план дій щодо членства ще в 2008 році. Я думаю, що було помилкою не надати його, тому що це дало невірний сигнал Путіну. І особисто я був би готовий надати план дій щодо членства Україні й зараз", - запевнив Расмуссен.

За його словами, зараз для України більш важливою, ніж ПДЧ, є робота групи з питань міжнародних гарантій безпеки.

"Тому що мова йде про те, як забезпечити гарантії безпеки для України найближчим часом. І дозвольте мені нагадати вам, що план дій щодо членства не є гарантією членства, це дорожня карта до членства. Але наша група дасть рекомендації, як можна забезпечити гарантії безпеки і в короткостроковій перспективі. Я думаю, це важливіше", - переконаний Расмуссен.

Андерс Фог Расмуссен був генеральним секретарем НАТО у 2009 - 2014 роках. Зараз данець є співголовою робочої експертної групи з питань міжнародних гарантій безпеки Україні.

2 липня Андерс Фог Расмуссен заявив, що погрози Росії на адресу Литви свідчать про реальну загрозу прямого збройного конфлікту альянсу з РФ.

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