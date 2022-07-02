Расмуссен розповів про помилку, якої НАТО припустилася щодо України
Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що альянс у 2008 році дав невірний сигнал російському диктатору Володимиру Путіну, коли відмовив у ПДЧ Україні
Про це Расмуссен заявив у інтерв'ю РБК-Україна.
"Я був за те, щоб дати Україні план дій щодо членства ще в 2008 році. Я думаю, що було помилкою не надати його, тому що це дало невірний сигнал Путіну. І особисто я був би готовий надати план дій щодо членства Україні й зараз", - запевнив Расмуссен.
За його словами, зараз для України більш важливою, ніж ПДЧ, є робота групи з питань міжнародних гарантій безпеки.
"Тому що мова йде про те, як забезпечити гарантії безпеки для України найближчим часом. І дозвольте мені нагадати вам, що план дій щодо членства не є гарантією членства, це дорожня карта до членства. Але наша група дасть рекомендації, як можна забезпечити гарантії безпеки і в короткостроковій перспективі. Я думаю, це важливіше", - переконаний Расмуссен.
Андерс Фог Расмуссен був генеральним секретарем НАТО у 2009 - 2014 роках. Зараз данець є співголовою робочої експертної групи з питань міжнародних гарантій безпеки Україні.
- 2 липня Андерс Фог Расмуссен заявив, що погрози Росії на адресу Литви свідчать про реальну загрозу прямого збройного конфлікту альянсу з РФ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.48
Купівля 34.48Продаж 35.2
-
EUR
Купівля 35.76Продаж 36.88
- Актуальне
- Важливе