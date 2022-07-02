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Головна війна з Росією Расмуссен розповів про помилку, якої НАТО припустилася щодо України

Расмуссен розповів про помилку, якої НАТО припустилася щодо України

2 липня, 2022 субота
10:37
війна з Росією НАТО

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що альянс у 2008 році дав невірний сигнал російському диктатору Володимиру Путіну, коли відмовив у ПДЧ Україні

Про це Расмуссен заявив у інтерв'ю РБК-Україна

"Я був за те, щоб дати Україні план дій щодо членства ще в 2008 році. Я думаю, що було помилкою не надати його, тому що це дало невірний сигнал Путіну. І особисто я був би готовий надати план дій щодо членства Україні й зараз", - запевнив Расмуссен. 

За його словами, зараз для України більш важливою, ніж ПДЧ, є робота групи з питань міжнародних гарантій безпеки.

"Тому що мова йде про те, як забезпечити гарантії безпеки для України найближчим часом. І дозвольте мені нагадати вам, що план дій щодо членства не є гарантією членства, це дорожня карта до членства. Але наша група дасть рекомендації, як можна забезпечити гарантії безпеки і в короткостроковій перспективі. Я думаю, це важливіше", - переконаний Расмуссен. 

Андерс Фог Расмуссен був генеральним секретарем НАТО у 2009 - 2014 роках. Зараз данець є співголовою робочої експертної групи з питань міжнародних гарантій безпеки Україні. 

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Україна
НАТО
вступ до НАТО
гарантії безпеки
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