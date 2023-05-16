Клони Путіна можуть зіграти з ним злий жарт, - військовий експерт Притула

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула в етері Еспресо.

На його думку, у певний момент його оточення може витягнути клона Путіна і назвати його справжнім. Тоді ж справжній Путін ніяк не зможе довести протилежне.

Також Притула згадав арешт Горбачова 1991 року. Утім він наголосив, що Путіна від колишнього президента СРСР відрізняє наявність клонів і відсутність особливих знаків на обличчі.

"А у Путіна такого нема. У нього навпаки є клони, які створені начебто для його безпеки. Але це може зіграти з ним досить злий жарт. І його ж оточення може просто поміняти Путіна на якогось клона, який вийде в телевізор і скаже: “Я устал, я ухожу", - сказав Притула.

Військовий експерт додав, що цей сценарій не є фантастикою, адже в Москві такі ситуації вже траплялися.

"Тому ми маємо спостерігати за цими пацієнтами. З ними щось буде відбуватися, причому найближчим часом. Чим більше успіху у Збройних Сил України, чим менше буде ракет долітати до Києва, тим гірше буде становитися на болотах, і вони намагатимуться поміняти свою владу", - підсумував він.