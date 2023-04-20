На Херсонщину та Луганщину їздив не сам Путін, а його двійник,– Данілов

"Ну, по-перше, ніякий Путін там не був. Це достеменно відома річ. Для того, щоб поспілкуватися зі справжнім Путіним, ви маєте щонайменше 10-14 днів провести на карантині. Ніякого Путіна там не було. Був звичайний двійник, яких у нього не один – це вже так само відома річ", - зазначив посадовець.

За словами Данілова, Путін – "людина перелякана", і думати, що він може приїхати в такий спосіб – просто неможливо.

Секретар РНБО нагадав, як закордонних гостей саджають за стіл на великій відстані від російського диктатора, а поїздки Путіна, за його словами, – то "ціла процедура", де підготовчий процес стартує "за 2-3 тижні" і "ніяких експромтів там давно немає".