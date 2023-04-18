Про це пише відділ верифікації BBC.

Журналісти перевірили та підтвердили висновки української преси: російський президент Путін у ході поїздки на окуповані території України був у Генічеську та, зокрема, на території колишньої бази відпочинку "Бригантина" на Арабатській стрілці, за кілька кілометрів на південь від Генічеська.

BBC верифікувала геолокацію кадрів з Путіним, зіставивши фотографії та встановивши ідентичність будівель та водонапірної вежі на них.

"Чи то в понеділок, чи то минулого тижня Путін побував у селищі Щасливцеве під Генічним, куди він чи то прилетів гелікоптером, чи то прибув у кортежі, де всі машини мали московські номери, а потім перебазувався у Луганськ", - йдеться у розслідуванні BBC.

Там він зустрівся з головою ВДВ Михайлом Теплинським (популярний у військах), якого чи то відправили у відпустку, чи знову повернули на передову, і генералом Олександром Лапіним (вкрай не популярний), якого чи звільнили, чи повернули до командування північним угрупованням .

Прессекретар президента Дмитро Пєсков стверджує, що поїздка відбулася у понеділок 17 квітня, але цього дня Володимир Путін зустрічався у Кремлі з міністром оборони Сергієм Шойгу, а напередодні зустрічався з ним і міністром оборони Китаю.

Швидше за все, відео було знято кілька днів тому і слова Путіна про Великдень, що наближається, не були застереженням, але коли після публікації на це звернули увагу, запис відредагували перед її появою на сайті Кремля.

При цьому в поїздку на прифронтові території він не взяв із собою ні міністра Шойгу, ні голову генштабу Валерія Герасимова, якого сам у січні призначив командувачем СВО.

Першу поїздку на окуповані території президент Росії здійснив після того, як суд у Гаазі видав ордер на його арешт. Можливо, такими поїздками він намагається продемонструвати насамперед своєму оточенню, що, як і раніше, контролює ситуацію. Хоча від місць, де він з'являється, до реальної передової було близько 150 км.

Опубліковане Кремлем відео про подорож президента залишає більше запитань, ніж відповідей, але одне можна сказати точно. Поки всі світові ЗМІ обговорюють, скільки свіжих бригад буде готове до ЗСУ до кінця квітня, скільки вони отримали на озброєння БМП Bradley та західних танків, Володимир Путін привіз своїм військам іконку.